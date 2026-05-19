【モデルプレス＝2026/05/19】BTS（ビーティーエス）が、6月17日発売の「anan」2500号（マガジンハウス）に登場。スペシャルエディション版の表紙を飾っている。【写真】BTSメンバー、来日時の路上オフショット公開◆BTS「anan」表紙に登場Netflixで世界190か国に配信され、視聴者数が1840万人を記録したカムバック公演「BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG」。世界中の関心を集めた公演は、韓国の歴史・文化の象徴的場所であり、朝