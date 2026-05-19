BTS、“ファンとの交歓”感じる貴重なカバーで「anan」登場 約3年9ヶ月ぶり“完全体”カムバック公演＆日本公演レポートも
【モデルプレス＝2026/05/19】BTS（ビーティーエス）が、6月17日発売の「anan」2500号（マガジンハウス）に登場。スペシャルエディション版の表紙を飾っている。
【写真】BTSメンバー、来日時の路上オフショット公開
Netflixで世界190か国に配信され、視聴者数が1840万人を記録したカムバック公演「BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG」。世界中の関心を集めた公演は、韓国の歴史・文化の象徴的場所であり、朝鮮王朝の王宮・景福宮の門である光化門と広場をつなぐ道「御道（王が通る道）」で開催。「anan」2500号というメモリアルな号の特集テーマ「王道エンタメの矜持」のスペシャルエディション表紙をBTSが飾る。そして開催中の世界34都市85公演という自身過去最大規模のワールドツアー「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’」の日本公演「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN JAPAN」の模様もレポート。7年ぶりの日本公演のエモーショナルなひとときを収録した。
表紙となったカットは、日本公演の最後のMC中での一コマ。世界的なアーティストとなった今も変わらぬ7人の少年のような表情、そして彼らにひたむきな愛情を注ぐファンのペンライトの光のきらめきが印象的な一枚となっている。
「anan」では、2022年6月15日発売「今、世界に広がる、ボーダレスカルチャー」特集にてBTSの世界公演の様子をライブドキュメントとして収めた。その直後のグループ活動の一時停止、ソロ活動などの期間を経て帰還したBTSの姿をドキュメントグラビアとして送る。「anan」表紙号の発売直前の6月13日にはデビュー14年を迎え、更なる音楽的進化を遂げていくBTSの今の姿を届ける保存版の一冊となっている。
レポートは、3月21日に行われた「BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG」、4月16日・17日に行われた「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ in JAPAN」の模様をロングテキストで掲載。熱狂と歓喜の渦に包まれた瞬間を届ける。「BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG」の写真で構成した両観音グラビアも収録。また、表紙は特別加工が施された特殊仕様となっており、手元に置いておきたくなるような、スペシャルな一冊となっている。（modelpress編集部）
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◆BTS「anan」表紙に登場
Netflixで世界190か国に配信され、視聴者数が1840万人を記録したカムバック公演「BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG」。世界中の関心を集めた公演は、韓国の歴史・文化の象徴的場所であり、朝鮮王朝の王宮・景福宮の門である光化門と広場をつなぐ道「御道（王が通る道）」で開催。「anan」2500号というメモリアルな号の特集テーマ「王道エンタメの矜持」のスペシャルエディション表紙をBTSが飾る。そして開催中の世界34都市85公演という自身過去最大規模のワールドツアー「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’」の日本公演「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN JAPAN」の模様もレポート。7年ぶりの日本公演のエモーショナルなひとときを収録した。
「anan」では、2022年6月15日発売「今、世界に広がる、ボーダレスカルチャー」特集にてBTSの世界公演の様子をライブドキュメントとして収めた。その直後のグループ活動の一時停止、ソロ活動などの期間を経て帰還したBTSの姿をドキュメントグラビアとして送る。「anan」表紙号の発売直前の6月13日にはデビュー14年を迎え、更なる音楽的進化を遂げていくBTSの今の姿を届ける保存版の一冊となっている。
◆カムバック公演＆日本公演をレポート
レポートは、3月21日に行われた「BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG」、4月16日・17日に行われた「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ in JAPAN」の模様をロングテキストで掲載。熱狂と歓喜の渦に包まれた瞬間を届ける。「BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG」の写真で構成した両観音グラビアも収録。また、表紙は特別加工が施された特殊仕様となっており、手元に置いておきたくなるような、スペシャルな一冊となっている。（modelpress編集部）
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