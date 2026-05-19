グローバルボーイズグループ”INI”が、8TH SINGLE『PULSE』の発売を記念したプレミアムイベント「PREMIUM AFTER PARTY ”Feel my PULSE”」を5月18日（月）に開催した。オフィシャルレポートを掲載する。【関連記事】INI西洸人×藤牧京介が『Rolling Stone Japan vol.34』表紙に登場対極の才能が共鳴する”Brothers in Sound”開演前から会場には期待感が漂う中、スクリーンに楽屋エリアからステージへ向かうメンバーの中継映像