YOASOBIのコンポーザーとしても活動し、さまざまなアーティストへの楽曲提供も行っているAyaseが、シンガーソングライターとして初となる5曲入りEP作品『dialogue』を2026年5月27日（金）にリリースすることが決定。あわせて、ジャケット写真および新たなアーティスト写真も公開となった。本作は、全曲において作詞・作曲・編曲・歌唱までをAyase自身で手がけたオールプロデュース作品。日々の生活や音楽活動の中で生まれた本心の