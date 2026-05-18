3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））の藤澤がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。5月11日（月）の放送では、ミセスのメンバーがMCを務めるTBS系バラエティ番組「テレビ×ミセス」の同日放送回を振り返り、藤澤が感想を語りました。Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架――5月11日に放送された「テレビ×ミセス」に