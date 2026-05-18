Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架「生での息遣い…そこに元貴の歌が、僕と若井のピアノとギターがジョインして…」森山直太朗とのコラボを振り返る
5月11日（月）の放送では、ミセスのメンバーがMCを務めるTBS系バラエティ番組「テレビ×ミセス」の同日放送回を振り返り、藤澤が感想を語りました。
Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架
――5月11日に放送された「テレビ×ミセス」に、フィギュアスケートの“りくりゅう”ペアこと三浦璃来さんと木原龍一さんが出演。引退会見後初のバラエティ出演となった2人は、人生のベストソングを紹介したほか、ジェスチャーゲームなどの企画に挑戦しました。
「名曲×ミセス」のコーナーには森山直太朗さんが登場。森山さんが楽曲の背景を語ったほか、ミセスと一緒に森山さんの名曲「生きてることが辛いなら」をコラボ歌唱しました。
📣次回のお知らせ👀— TBS公式【テレビ×ミセス】❎毎週月曜よる9時放送📺 (@tbsTV_MGA) May 4, 2026 https://twitter.com/tbsTV_MGA/status/2051149821285749133?ref_src=twsrc%5Etfw
5/11(月)よる8時55分から✨
ゲストは五輪金メダリスト🥇
【 #りくりゅう https://twitter.com/hashtag/%E3%82%8A%E3%81%8F%E3%82%8A%E3%82%85%E3%81%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw ペア 】⛸️
📺引退会見後 初バラエティ
❎名物【巨大ジェンガ】で華麗なリフト披露🤩新企画も
🎵名曲×ミセス#森山直太朗 https://twitter.com/hashtag/%E6%A3%AE%E5%B1%B1%E7%9B%B4%E5%A4%AA%E6%9C%97?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw 🌸#生きてることが辛いなら https://twitter.com/hashtag/%E7%94%9F%E3%81%8D%E3%81%A6%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E8%BE%9B%E3%81%84%E3%81%AA%E3%82%89?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
来週もお楽しみに🍏#MrsGREENAPPLE https://twitter.com/hashtag/MrsGREENAPPLE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw #テレビミセス https://twitter.com/hashtag/%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93%E3%83%9F%E3%82%BB%E3%82%B9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw pic.twitter.com/pAnP3uwSLr https://t.co/pAnP3uwSLr
藤澤：「テレビ×ミセス」！ りくりゅうペア!! りくりゅうさん（三浦璃来さんと木原龍一さん）が出演してくださいました！ いやちょっと、どういうこと!? 大変光栄でした！
そして「名曲×ミセス」コーナーでは森山直太朗さんが出演してくださいました。「生きてることが辛いなら」、これ本当に藤澤が大好きな楽曲ですので、超嬉しかったです！ 一緒に演奏できて嬉しかったです。
生での息遣い……完全に直太朗さんの歌とギターのテンポから始まって、それに元貴の歌がジョインして、そこで僕と若井のピアノとギターがジョインしてっていう、完全に、そこにいるみんなだけのテンポ感と息遣いなんですよ。これはすごい極上な空気でした！ 本当にありがとうございました！
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＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624