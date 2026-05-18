歌手の松山千春が１７日、自身がパーソナリティーを務めるＦＭＮＡＣＫ５「松山千春ＯＮＴＨＥＲＡＤＩＯ」（日曜・午後９時）に生出演。愛知・岡崎市出身のアーティストについて私見を述べる一幕があった。今週末に愛知・刈谷市、名古屋市をライブツアーで訪れる予定の松山は「名古屋で生まれ育ったアーティストっていっぱいいるかと思ったら意外にいないんだよ。フォークシンガーとかいた気がしてたんだけど、いざ真