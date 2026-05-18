歌手の松山千春が１７日、自身がパーソナリティーを務めるＦＭ ＮＡＣＫ５「松山千春 ＯＮ ＴＨＥ ＲＡＤＩＯ」（日曜・午後９時）に生出演。愛知・岡崎市出身のアーティストについて私見を述べる一幕があった。

今週末に愛知・刈谷市、名古屋市をライブツアーで訪れる予定の松山は「名古屋で生まれ育ったアーティストっていっぱいいるかと思ったら意外にいないんだよ。フォークシンガーとかいた気がしてたんだけど、いざ真剣に名古屋市で見たらな。なかなかいないんだよな」とポツリ。

「有名なところでは舘ひろしさんとかな、そういう方々だったんだよ。チェリッシュをかけるというのもなんだしな。愛知県内って言うと、岡崎市出身の加藤久仁彦君と加藤高道君の兄弟。…と言っただけで『あのグループかな』と分かる方は素晴らしいと思うな。俺は分からんかったから」と続けると「狩人というグループが岡崎市出身で、ご兄弟ということでね」と、往年の人気フォークデュオの名前を口にした。

「俺がマネジャーに『なんだよ。兄弟なのに、つながりのない名前だね。久仁彦と高道って、なんか、つながりがないぞ』って言ったらね。『どこの家だってそうじゃないですか。自分だってそうじゃないですか。本人が千春で弟が明人じゃないですか。どこだって違う名前になりますよ』と諭されました」と話すと、狩人の大ヒット曲「あずさ２号」をかけていた。