ストリングスホテル東京インターコンチネンタルは、「マンゴーアフタヌーンティー」を5月1日から6月30日まで提供する。スイーツは宮崎マンゴーをのせたアルフォンソマンゴープリン、マンゴー＆パッションフルーツのソースにディップして味わうオランジェット、マンゴー＆ココナッツムース、マンゴーとパッションフルーツのミルクタルト、マンゴーミルフィーユの5種をそろえた。プレーンとパイナップルとココナッツの2種のスコーン