◇パ・リーグオリックス2─3ロッテ（2026年5月17日ZOZOマリン）オリックスが今季ワーストの4連敗を喫し、4月18日以来の首位陥落となった。1点リードの6回2死一、三塁で、先発・曽谷がソトに逆転3ランを献上。首を振って投じた初球のカットボールを捉えられて自身3連敗となった左腕は「あの1球が悔やまれます…」と唇をかんだ。打線も3回に太田の3号ソロで先制したが、11安打を放ちながら2得点どまり。それでも岸田監督は