BE:FIRSTが、自身初の単独スタジアムライブ『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the "BE:ST"』を5月16日・17日に東京・味の素スタジアムで開催し、2日間で約10万人を動員した。17日の2日目公演では、デビュー5周年を記念して11月に4枚目のオリジナルアルバム『BE:4U』をリリースすること、2027年1月から東京・福岡・埼玉を回るドームツアー『BE:FIRST 5th Anniversary DOME TOUR 2027』を開催することが発表された。一般発売開始