BMSGに所属する6人組ダンス&ボーカルグループ・BE:FIRSTが、2026年5月16日（土）、17日（日）の2日間、東京・味の素スタジアムにて自身初のスタジアムライブ「BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the "BE:ST"」を開催。初日となる5月16日（土）公演にて、今年9月から世界4都市を回るワールドショーケース「BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026」の開催を発表した。「BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026」は、BE:FIRSTが世界へ向けた新たな