医師の木下博勝氏（５８）が１６日に自身の「Ｘ」を更新。著名人のスキャンダルについて持論を語った。「Ｘ」を更新した木下氏は「一度、報道や批判の対象になると、反論すれば『言い訳』と言われる。黙っていれば『認めた』と言われる。どちらを選んでも、簡単ではありません」と切り出した。その上で「でも、人は一つの出来事だけで決まるものではないと思っています」と指摘。「大切なのは、その後をどう生きるか。どんな仕