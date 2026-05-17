◆バレーボール大同生命ＳＶリーグ男子チャンピオンシップ決勝最終第３戦大阪ブルテオン３―０サントリー（１７日、横浜アリーナ）２戦先勝方式で争うチャンピオンシップ（ＣＳ）決勝で、レギュラーシーズン（ＲＳ）２位の大阪Ｂが初の頂点に立った。１勝１敗で逆王手をかけて迎えた最終決戦で連覇を狙ったＲＳ１位の王者・サントリーを３―０で破り、２勝１敗で“下克上”を果たし、前身リーグを含めれば、７季ぶり７