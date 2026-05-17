◆バレーボール 大同生命ＳＶリーグ男子 チャンピオンシップ決勝最終第３戦 大阪ブルテオン ３―０ サントリー（１７日、横浜アリーナ）

２戦先勝方式で争うチャンピオンシップ（ＣＳ）決勝で、レギュラーシーズン（ＲＳ）２位の大阪Ｂが初の頂点に立った。１勝１敗で逆王手をかけて迎えた最終決戦で連覇を狙ったＲＳ１位の王者・サントリーを３―０で破り、２勝１敗で“下克上”を果たし、前身リーグを含めれば、７季ぶり７度目の栄冠に輝いた。最後はサントリーの高橋藍主将を狙った西田有志のサービスエースで決めた。藍は呆然とした。

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第１セット（Ｓ）から先手を打った。１６日の第２戦で勝利に貢献した２００センチのアタッカー・甲斐優斗を先発起用。オポジットの西田がライトから、甲斐がレフトからのスパイクで勢いをつけ、終盤の競り合いを制して２５―２２で先取した。第２Ｓも西田のサービスエースなどでいきなり４連続得点。サントリーに粘られながらも、セット終盤まで高い集中力を保ち、２５―２０で連取した。第３Ｓも序盤に西田のサービスエースが決まるなど、勢いを止めず、頂点に突き進んだ。

昨季はＲＳで優勝したが、ＣＳでは準決勝で愛知に屈して敗退。今季は日本代表の大砲・西田有志が主将に就任し、フランス代表で五輪連覇のセッター、Ａ・ブリザールが加入した。「西田は彼の方から話しかけてくれるので、非常にやりやすい。決勝では彼にあまり考えさせないようにしたい。もっと良くしたいとの思いが強すぎて、トゥーマッチ（過剰）になってしまうことがあるので」と、ブリザールは攻撃の軸・西田らとのコンビを作り上げてきた。ＲＳは３８勝６敗でサントリーに続く２位で通過した。

ＣＳでは準決勝でＲＳ３位の愛知に２連勝して初の決勝に臨んだ。西田主将は「去年立てなかったステージでバレーボールができるということは非常にうれしい。日本のバレーボールのレベルが高い、面白いということをしっかり体現できれば。楽しさが第一だったけど、勝ちにもこだわる」と意気込んでいた。２４年パリ五輪代表の高橋藍、セッター・関田誠大、１２年ロンドン五輪金メダルの大砲・ムセルスキーらスター選手がそろった王者・サントリーを破って、昨季の悔しさを晴らす頂点に立った。

◆チャンピオンシップ ２戦先勝制で行われ、１勝１敗の場合、第３戦を行う。レギュラーシーズン（ＲＳ）上位６チームが進み、１位のサントリーと２位の大阪Ｂはシードで準決勝から。準々決勝と準決勝はＲＳで上位チームのホームで行い、準々決勝で４位名古屋が５位広島Ｔ、３位愛知が６位東京ＧＢに２連勝。準決勝では１位サントリーが名古屋、２位大阪Ｂが愛知に２連勝した。決勝は５月１７日まで横浜アリーナで実施。