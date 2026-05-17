◇MLB ドジャース 15-2 エンゼルス (日本時間17日、エンゼル・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手が初回の第1打席の前に元同僚と談笑する様子がありました。ともにロサンゼルスに本拠地を構えるドジャースとエンゼルスの今季第2戦。大谷選手は2試合連続「1番指名打者」で古巣の本拠地に登場しました。すると初回、打席に入る前に捕手のローガン・オハピー選手と談笑。大谷選手も近づき仲よさそうに話す様子がありました。実は、