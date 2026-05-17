「スキマ時間で楽にお金」「ノルマなし」「簡単なお仕事」「スキマ時間で楽にお金を稼げる」とのインターネット広告を信じ、金銭をだまし取られる「副業詐欺」の被害が後を絶たない。近年、副業を認める企業が増えており、国民生活センターは「簡単に稼げる副業は詐欺を疑ってほしい」と注意を呼びかけている。（小松大騎）「ノルマなく、月３０万円以上稼げる！！」ウェブサイトのうたい文句に誘われ、現金をだまし取られた