キング・クリムゾン（King Crimson）のロバート・フリップが2026年5月16日、80歳の誕生日を迎えた。これに伴い、彼のこれまでの歩みを振り返る特別企画や新たなプロジェクトが多数始動している。所属レーベルのDGM（Discipline Global Mobile）は、フリップの生誕80年を記念した特別企画「Fripp@80」の開始を発表した。これは、1967年にプロとしてのキャリアを開始してから約60年間に及ぶ、膨大なソロ録音やコラボレーション作品の