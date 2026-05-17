きょうの県内は高気圧に覆われて良く晴れ強い日差しが照り付けています。このため各地で午前中から気温がぐんぐん上昇し美馬市穴吹、那賀町木頭、三好市池田、徳島市で今年初めての真夏日となっています。体がまだ暑さになれていないため、熱中症に注意が必要です。こまめに水分を補給し無理をせず適切に冷房を使用してください。【各地の最高気温】（14時00分現在）那賀町木頭 32.7℃美馬市穴吹 32.3℃三好市池田 30.2℃徳島市30.