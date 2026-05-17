５月１７日の東京４Ｒ・３歳未勝利（芝１８００メートル＝１７頭立て）は、単勝１・８倍の圧倒的１番人気に支持されたクカイリモク（牡３歳、美浦・堀宣行厩舎、父サートゥルナーリア）が、デビュー２戦目で初勝利を挙げた。１６年の日本ダービー馬マカヒキの半弟という良血馬で、馬名の由来は「ハワイの戦いの守り神」。勝ち時計は１分４７秒１（良）。外の１６番枠からスムーズに好位で流れに乗り、４角４番手から直線で外に