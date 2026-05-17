「阪神３−１広島」（１６日、甲子園球場）相手ファンの大きなため息とともに、意地のこもった打球が左翼の芝生で弾んだ。広島４番・坂倉将吾が完封負けまであと１アウトのところで左前適時打。試合後には表情ひとつ変えず「良かったと思います」と振り返った。相手先発・村上にはチーム全体で苦戦を強いられた。序盤から各打者が積極的にスイングを仕掛けていったが捉えることはできず。ゼロ行進が続いた中で、九回は１死か