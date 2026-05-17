タレントの安田美沙子が17日放送の読売テレビの特別番組『もんくもん』（後4：00）に出演。【番組カット】セレブの街・芦屋でロケをする黒黒コンビなるみ、メッセンジャーの黒田有、ホラン千秋が、世の中にあふれるちょっとした不満「プチもんく」を肴に、SPゲストとトークバトルを繰り広げる同番組。“皐月もんくSP”と題し5月の日曜日（3日・10日・17日・31日）に、全4回にわたって放送している。17日のゲストは、おいでや