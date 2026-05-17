安田美沙子、母と夫が自分の悪口で意気投合…母親への“もんく”明かす
タレントの安田美沙子が17日放送の読売テレビの特別番組『もんくもん』（後4：00）に出演。
【番組カット】セレブの街・芦屋でロケをする黒黒コンビ
なるみ、メッセンジャーの黒田有、ホラン千秋が、世の中にあふれるちょっとした不満「プチもんく」を肴に、SPゲストとトークバトルを繰り広げる同番組。“皐月もんくSP”と題し5月の日曜日（3日・10日・17日・31日）に、全4回にわたって放送している。
17日のゲストは、おいでやす小田、安田美沙子、アルコ＆ピース（平子祐希、酒井健太）。オープニングでは番組初登場となるアルコ＆ピースに黒田の洗礼があるかと思いきや、他局の大阪の番組ロケで、平子が黒田にドはまりしている様子。「平子だけが力あるのよ」と褒めると、「そんなん言うなよ！」と酒井のもんくがさく裂。そのツッコミを「腕のない奴はワーッ！ってツッコんでくるやん？」といなした黒田が平子を評価する理由を語るとスタジオは爆笑に包まれる。
9歳と6歳の男児の母である安田は子育てにまつわるもんくを披露。京都府文化観光大使にも関わらず京都の仕事がない小田は、「おいでやすという芸名なのに終わってるやん」と黒田に言われてしまう。
最初の企画は、先週の母の日にちなみ「親愛なるオカンへのもんく」。街行く人々に聞くと、「トイレのドアを閉めない」「推しの曲の歌詞を間違えて歌う」「選挙カーが通ると全力で応援する」「脱毛の進捗状況を聞いてくる」「家の台所からSNSの生配信をする」など、様々なもんくが飛び出す。スタジオもオカンへのもんくで白熱。安田は、キレイ好きな母親の影響で自分が逆に片付けられなくなったともんく。夫もキレイ好きということで、母と夫が自分の悪口で意気投合することもあると打ち明ける。
このほか、「イライラ解消ライフハック」。VTRでは、SNSでバズっている「ズボンのヒモを抜けにくくし長さ調節もできる方法」「レトルトカレーの袋を開ける時にルーを飛びにくくする方法」「パンパンのごみ袋のヒモを結びやすくする方法」などを紹介する。
【番組カット】セレブの街・芦屋でロケをする黒黒コンビ
なるみ、メッセンジャーの黒田有、ホラン千秋が、世の中にあふれるちょっとした不満「プチもんく」を肴に、SPゲストとトークバトルを繰り広げる同番組。“皐月もんくSP”と題し5月の日曜日（3日・10日・17日・31日）に、全4回にわたって放送している。
17日のゲストは、おいでやす小田、安田美沙子、アルコ＆ピース（平子祐希、酒井健太）。オープニングでは番組初登場となるアルコ＆ピースに黒田の洗礼があるかと思いきや、他局の大阪の番組ロケで、平子が黒田にドはまりしている様子。「平子だけが力あるのよ」と褒めると、「そんなん言うなよ！」と酒井のもんくがさく裂。そのツッコミを「腕のない奴はワーッ！ってツッコんでくるやん？」といなした黒田が平子を評価する理由を語るとスタジオは爆笑に包まれる。
最初の企画は、先週の母の日にちなみ「親愛なるオカンへのもんく」。街行く人々に聞くと、「トイレのドアを閉めない」「推しの曲の歌詞を間違えて歌う」「選挙カーが通ると全力で応援する」「脱毛の進捗状況を聞いてくる」「家の台所からSNSの生配信をする」など、様々なもんくが飛び出す。スタジオもオカンへのもんくで白熱。安田は、キレイ好きな母親の影響で自分が逆に片付けられなくなったともんく。夫もキレイ好きということで、母と夫が自分の悪口で意気投合することもあると打ち明ける。
このほか、「イライラ解消ライフハック」。VTRでは、SNSでバズっている「ズボンのヒモを抜けにくくし長さ調節もできる方法」「レトルトカレーの袋を開ける時にルーを飛びにくくする方法」「パンパンのごみ袋のヒモを結びやすくする方法」などを紹介する。