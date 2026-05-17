コレクションのポリシーは「昭和平等」。お菓子の袋から、レアなレコード、高価な切手まで、あの時代を彩ったものなら、なんでも平等に集めてきたコレクター社長が、10万点を超える所蔵品から誌上公開!写写丸（以下、写）これは「ソックタッチ」ですか。懐かしい！かなり古いパッケージのものもありますね。大崎1972年に白元（現・白元アース）が発売した大ヒット商品です。当時の販売価格は120円。中高生は、みんなこれを