日本ホラーの不朽の名作『リング』『らせん』から生まれた「貞子」は、いまや世代と国境を越えて知られる恐怖のキャラクターだ。その生みの親、作家・鈴木光司さんが5月8日に亡くなった。68歳でこの世を去ったジャパニーズホラーの大家は、どんな人生を歩んできたのか。＊＊＊【実際の写真】『リング』大ヒットで購入したクルーザーの上で…豪快に笑う「貞子の生みの親」鈴木光司さん「家族を守るために」週2で格闘技鈴木