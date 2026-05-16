きょう夕方、高岡市利屋町で火災が発生しました。今のところけが人の情報は入っていません。「うわあやばいよ やばいってこれ（煙が）高くね」消防などによりますときょう午後6時45分ごろ高岡市利屋町で「火が出ている」と近くに住む人から消防に通報がありました。現場は住宅や寺が密集している地域です。発生からおよそ2時間となった今も火は消し止められておらず、消防が消火活動にあたっているほか、火元の特定などを進めてい