政府は7月から9月を念頭に、例年通り夏場の電気・ガス料金への補助を実施する方針です。【映像】政権幹部「大規模な『総合経済対策』は必要ない」また、レギュラーガソリンで1リットルあたり170円程度に抑えているガソリン補助金も継続する考えです。関係者によりますと、高市総理はこうした政策の実施のため来週にも補正予算案の編成を表明し、予備費を積み増すなどの対応を指示する方向で検討に入ったということです。規