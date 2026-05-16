ロッテ石川柊太は7回無失点で白星16日、パ・リーグ球団主催のファーム公式戦4試合が行われた。ロッテは3-0で楽天に完封勝利。先発の石川柊太投手は7回4安打無失点の好投で今季初白星をあげた。打線は2回に石川慎吾外野手の3号ソロで先制。3回には櫻井ユウヤ内野手と石川の連続適時打でリードを広げた。楽天先発の大内誠弥投手は5回3失点も、打線が4回以降2安打に抑えられた。日本ハムは4-1でオイシックス新潟に勝利した。3回、