ロッテ石川柊太は7回無失点で白星

16日、パ・リーグ球団主催のファーム公式戦4試合が行われた。ロッテは3-0で楽天に完封勝利。先発の石川柊太投手は7回4安打無失点の好投で今季初白星をあげた。打線は2回に石川慎吾外野手の3号ソロで先制。3回には櫻井ユウヤ内野手と石川の連続適時打でリードを広げた。楽天先発の大内誠弥投手は5回3失点も、打線が4回以降2安打に抑えられた。

日本ハムは4-1でオイシックス新潟に勝利した。3回、山縣秀内野手の1号ソロで先制。同点で迎えた5回に藤森海斗捕手の内野安打と相手の悪送球で勝ち越すと、6回にエドポロケイン外野手の8号ソロで追加点を奪った。先発の柴田獅子投手は5回1失点の好投。6回からは松岡洸希投手、福田俊投手、安西叶翔投手、福谷浩司投手のリレーで逃げ切った。

西武は5-2で巨人に勝利した。3回、中村剛也内野手の適時打などで2点を先制。4回には山村崇嘉内野手の適時打で追加点を挙げた。先発の佐々木健投手が3回にアクシデントで緊急降板したものの、宮澤太成投手、ボー・タカハシ投手、與座海人投手が無失点でつないだ。9回に登板したトレイ・ウィンゲンター投手が失策絡みで2点を失ったがリードを守りきった。

ソフトバンクは7-6でオリックスとの接戦を制した。初回、石見颯真内野手と柳町達外野手の連続適時打などで3点を先制。5回にはイヒネイツア内野手、柳町外野手、秋広優人内野手の適時打、7回には大泉周也外野手の適時打で加点した。投手陣は、前田純投手、岡田皓一朗投手、東浜巨投手、伊藤優輔選手とつなぎ、9回は大竹風雅投手が横山聖哉内野手に2号3ランを浴びるも逃げ切った。オリックスの先発・山岡泰輔投手は4回3失点だった。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）