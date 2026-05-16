コーヒーフレッシュやコーンポタージュなどで知られる食品ブランド「スジャータ」の発売50周年を記念したイベントが16日、名古屋駅前で開かれました。このイベントは名古屋を拠点とする食品大手「スジャータめいらくグループ」がスジャータ発売50周年の感謝の気持ちを伝えようと初めて企画しました。会場ではスジャータのアイスクリームやパック飲料、それにキ