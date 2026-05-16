明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ、アルビレックス新潟はホームで奈良と対戦しました。 ０対０で迎えた後半２分、シマブクがフリーキックを決め先制します。 シマブクのホーム３戦連続の得点となりました。 後半５分に失点し、同点に追いつかれますが、４２分、左サイドからのクロスを若月が合わせ、勝ち越しました。 ２対１で勝利しホーム戦は破竹の６連勝。次節は来週土曜日