「能登のともしび」は、震災に立ち向かう能登のあたたかな人情をお伝えしています。地震から2年4か月が過ぎ、少しずつ進む被災地の復興状況を伝えるニュースの中には、カメラがとらえた“温かな瞬間”があります。1週間分の「ともしび」をまとめてお送りします。地震で被災し一部休業していた輪島市の三井郵便局が、閉所した保育所の建物を活用して営業を再開しました。三井郵便局は震災後、車両型の仮設店舗で預金の出入金