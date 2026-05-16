【モデルプレス＝2026/05/16】YouTuberのはじめしゃちょーが5月15日、自身のInstagramを更新。娘と遊んでいる動画を投稿し、話題になっている。【写真】33歳イケメンYouTuber「成長感じる」0歳娘と遊ぶ姿◆はじめしゃちょー、娘と遊ぶ動画公開はじめしゃちょーは「なんでも笑ってくれる娘」とつづり、娘と遊んでいる姿を投稿。1人座りをしている娘の後ろ姿越しにはじめしゃちょーが変顔をしながら大きな身振り手振りで踊り、それを