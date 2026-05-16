【モデルプレス＝2026/05/16】俳優の高畑裕太が2026年5月16日、自身のX（旧Twitter）を更新。9年前の不祥事をめぐり、声明を発表した。【写真】声明発表の高畑裕太、近影◆高畑裕太、不祥事に言及高畑は「本書は、私、高畑裕太が約9年前に起こした不祥事について、事実関係の説明と、これまで公にしてこなかった経緯、そして現在の自分の考えを、自らの言葉で整理し、公表するものです」と前置きし「すでにご存知の方も多いかと思