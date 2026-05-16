広島県呉市音戸町で14日に発生した舟の解体現場の火事は、鎮火のメドが立っておらず、消火活動が続いています。呉市音戸町渡子の中本船舶工業で起きた火事の現場は白い煙が上がり、消防車や船による消火活動が続いています。火事は14日昼過ぎに船の解体現場で発生。廃船や廃材が焼け、係留している船にも燃え移りました。現在、火の勢いは弱まりましたが廃材が積み重なっているため消火活動が難航し、鎮火のめどは立っていません。