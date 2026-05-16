＜コッパーロック選手権 2日目◇15日◇コッパーロック・ゴルフC（ユタ州）◇6520ヤード・パー72＞米国女子下部エプソン・ツアーの第2ラウンドが終了した。【連続写真】谷田侑里香のドライバースイングを分析！日本勢は3人が出場。伊藤二花が4バーディ・4ボギーの「72」で回り、トータル1アンダーの49位タイで決勝ラウンドに駒を進めた。一方、106位タイと出遅れた谷田侑里香は、この日も「76」とスコアを伸ばせず117位タイ。長野未