三浦大知のソロデビュー初期から現在に至るまでに音楽プロデューサーUTAが手掛けた楽曲のみで構成するアルバム『Archive』のリリースを記念した、三浦大知とUTAによるトークイベントが開催された。『DAICHISHIKI』CD・DVD OFFICIAL SHOP購入者の中から抽選で選ばれた計500名を1部と2部に分かれて招待。2部の模様をレポートする。【当日の写真を見る】司会を務める音楽ライターの三宅正一氏が三浦とUTAを呼び込んだ。和やかな雰囲気