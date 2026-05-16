札幌・豊平警察署は2026年5月15日、札幌市豊平区に住む自称アルバイト従業員の男（46）を性的姿態等撮影の疑いで現行犯逮捕しました。男は15日午後6時半ごろ、札幌市豊平区中の島2条2丁目にある店舗内で、スマートフォンを使用して札幌市豊平区に住む40代女性のスカート内を撮影した疑いが持たれています。15日午後6時半ごろ、「スマートフォンで盗撮された」と被害にあった女性から110番通報がありました。警察