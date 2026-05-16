＜クローガー・クイーンシティ選手権2日目◇15日◇マケテワCC（オハイオ州）◇6416ヤード・パー70＞米国女子ツアーの第2ラウンドが終了した。トータル7アンダーでコ・ジンヨン（韓国）とアマンダ・ドハーティー（米国）が首位に並んだ。【写真】おめでとう！ 吉田優利が全米予選会を通過してこの笑顔フィールドベスト「64」をたたき出したロティ・ウォード（イングランド）がトータル6アンダー・3位。世界ランク1位のネリー・コ