流通経済大柏の加島宏樹「亀田歩夢さんくらいインパクトを残せて、自分の武器を磨いて」4月4日に開幕した高円宮杯プレミアリーグ。ここではリーグ戦で躍動を見せた選手を紹介していきたい。EAST第7節終了時点で首位を走る流通経済大柏。激しいポジション争いのなかでここに来て頭角を現してきた選手がいる。左サイドハーフのMF加島宏樹はボールを奪われないスキルと、味方との絶妙の距離感を保って、グループでボールを運んでい