『寝た子は起こすな』や『バラバラな世界で共に生きる』など新刊も話題のNHK出版新書は、2026年で創刊25周年です。 25周年を記念して、2001年に前身となる「生活人新書」が誕生して以来のあゆみを、編集部に聞きました！ 第1回は、戦前に存在した幻のレーベル「ラヂオ新書」に始まる前史と、『蕎麦屋のしきたり』『脳が冴える15の習慣』『国語力アップ400問』など、2001年の創刊から334タイトルを刊行した、「生活人新書」