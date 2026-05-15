秋田朝日放送 １５日午後８時２２分ごろ宮城県沖を震源とするマグニチュード６．３の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。 秋田県内は八郎潟町や井川町、秋田市、由利本荘市、横手市、大仙市で震度３の揺れを観測しました。 このほか能代市や男鹿市など１７の地点で震度２を観測しています。 この地震による津波の心配はありません。