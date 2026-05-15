【漫画】本編を読む『社内ストーカーに人生をめちゃくちゃにされました』（きなこ・ジョンソン/KADOKAWA）は、社会に出たばかりの若い女性が、職場で出会った「優しい」先輩によって人生を崩されていく過程を描いた作品だ。物語は、18歳の主人公・きなこが、専門学校に通いながら料亭で働き始めるところから始まる。毒親に育てられたきなこは、高校卒業後逃げるように家を出て、念願だったひとり暮らしと新しい環境を手に入れて