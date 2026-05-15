機能不全家族から逃げ、踏み出した自立への第一歩。しかし働き出した職場で待っていたのは、ストーカーに侵食されていく恐怖の日々だった…【書評】

機能不全家族から逃げ、踏み出した自立への第一歩。しかし働き出した職場で待っていたのは、ストーカーに侵食されていく恐怖の日々だった…【書評】