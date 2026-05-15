あなぶきアリーナ香川で行われたプロジェクションマッピング2025年3月 香川県立アリーナで2025年から行われているプロジェクションマッピングなどのイベントの実行委員会について、情報公開審査会が「構成委員を公開すべきだ」と答申したことを受け、香川県が15日、「黒塗り」で開示していた委員の役職名を明らかにしました。 香川県などで作る「県立アリーナを活用した観光コンテンツづくり事業実