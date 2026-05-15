秋田市のホテルで、屋上ビアガーデンの今シーズンの営業が28日から始まります。今年は、より気軽に利用できる新プランが登場するということです。秋田市中通の秋田キャッスルホテルで、今月28日から始まる屋上ビアガーデン。開放的な屋上空間で、ホテルのシェフが手掛ける料理と豊富なドリンクが楽しめるとして、毎年人気を集めています。 利用者のニーズに合わせて楽しんでもらおうと、今年は3つの