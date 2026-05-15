長期の休み明けは子どもの不登校が多くなる傾向にあります。自身も子どもの不登校・行きしぶりを経験したことから、NLP心理学に基づくコミュニケーション・スキルを学んだ富永愛梨さんは、親の言葉がけで子どもを救うことができるといいます。富永さんの著書『不登校の子が元気になる言葉 つらくなる言葉』（青春出版社）から、子どもが元気になる言葉がけをご紹介します。子どもが見ている世界は、親の言葉がけで変えられる不登