愛知県清須市の名古屋第二環状自動車道で15日、トラックと衝突した軽トラックが横転する事故がありました。警察によりますと、15日午後4時すぎ、清須市清洲4丁目の名二環外回り清洲東IC付近で、「3トントラックと軽四自動車の事故」と事故の当事者から通報がありました。事故の衝撃で軽トラックが横転し、ケガの程度は分かっていませんが、それぞれの車の運転手に意識はあり、命に別条はないということです。事故によって