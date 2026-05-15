岐阜市の県道で15日、軽自動車が自転車と接触した弾みで道路脇の交番に突っ込みました。15日午前11時半ごろ、岐阜市西野町の岐阜中警察署本郷交番に、会社員の男性(34)が運転する軽自動車が突っ込みました。軽自動車は交番手前の交差点付近で、道路を横断しようとしていた自転車と接触し、その弾みで歩道を乗り越えて交番に突っ込んだとみられています。自転車に乗っていた78歳の女性は腕をすりむく軽傷で、軽自動車の運転