15日午後、上越市の高田駅近くの住宅で火事がありました。住人は避難しケガ人はいません。 火事があったのは、上越市寺町の山本猛さんの住宅です。警察などによりますと15日午後1時すぎ、近くにいた人から「家から煙が出ている」と119番通報がありました。火は約1時間後に消し止められましたが、2階建ての住宅1棟が全焼したとみられるほか、周辺の建物の外壁が焦げるなどの被害がありました。 ■近隣住民 「風が当時吹